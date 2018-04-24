وزير الخارجية الألماني يلتقي مع نظيره الإيراني في الأمم المتحدة

يلتقي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء 24 أبريل / نيسان، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

© REUTERS / Leonhard Foeger "السبع الكبار" تدعم الاتفاق النووي الإيراني

برلين – سبوتنيك . ومن المقرر أن يكون الاتفاق النووي الإيراني ، محور النقاشات بين الوزيرين، في أول لقاء لوزير الخارجية الإيراني مع نظيره الألماني، منذ تولى الأخبر منصبه.

وفي منتصف مايو / أيار المقبل، سيحل الموعد النهائي، الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للإعلان فيه عن نتائج المناقشات بين الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية هي بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا — حول ما إذا كانت واشنطن ستستمر في خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني أم لا.

ووقعت إيران عام 2015، اتفاقا مع مجموعة دول "5+1"، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا، لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارا الاتفاق النووي الإيراني، ووصفه بأنه الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.