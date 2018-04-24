شمخاني: الرد على إسرائيل أمر حتمي ولكن المكان والزمان بيد إيران

وتابع، قبل توجهه إلى سوتشي في روسيا: "الزمان والمكان تحدده إيران"، حسبما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.
وأضاف شمخاني: "الخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية حق لجميع أعضائها إذا شعر أي عضو بالخطر".
وكانت طائرتان حربيتان من طراز إف-15، تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي قامتا، في ليلة يوم 9 أبريل/ نيسان، بتوجيه ضربة جوية إلى قاعدة التيفور. ووصلت ثلاثة صواريخ إلى الهدف في الوقت الذي تم فيه اعتراض وتدمير 5 صواريخ أخرى".
وقالت سوريا إن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري تم بطائرات من طراز "إف-15" أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.
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