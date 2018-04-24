شمخاني: الرد على إسرائيل أمر حتمي ولكن المكان والزمان بيد إيران

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن الرد على استهداف إسرائيل لمطار التيفور في سوريا أمر حتمي.

طهران- سبوتنيك وذكر شمخاني، اليوم الثلاثاء 24 أبريل/ نيسان، أن "الرد على إسرائيل أمر حتمي لكن مكان وزمان هذا الرد سيكون بيد إيران"، وذلك في إشارة إلى استهداف مطار التيفور السوري ومقتل عدد من الإيرانيين.

وتابع، قبل توجهه إلى سوتشي في روسيا: "الزمان والمكان تحدده إيران"، حسبما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأضاف شمخاني: "الخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية حق لجميع أعضائها إذا شعر أي عضو بالخطر".

وكانت طائرتان حربيتان من طراز إف-15، تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي قامتا، في ليلة يوم 9 أبريل/ نيسان، بتوجيه ضربة جوية إلى قاعدة التيفور. ووصلت ثلاثة صواريخ إلى الهدف في الوقت الذي تم فيه اعتراض وتدمير 5 صواريخ أخرى".

وقالت سوريا إن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري تم بطائرات من طراز "إف-15" أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.