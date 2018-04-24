ماكرون وترامب يزرعان شجرة البلوط في حديقة البيت الأبيض(فيديو)

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البارحة إلى الولايات المتحدة للقاء نظيره دونالد ترامب.
Pres. Trump and French Pres. Macron plant a tree on the South Lawn of the White House ahead of tonight's State Dinner. https://t.co/wIj2Kbd0QM pic.twitter.com/bF9Ae3qZd4— ABC News (@ABC) April 23, 2018
وهبطت طائرة ماكرون البارحة في قاعدة أندروز الجولة بولاية ماريلاند، في تمام السادسة بتوقيت غرينتش.
ويعد ماكرون أول رئيس أجنبي يستقبله ترامب بتشريفات "زيارة دولة" منذ تولي الأخير الحكم، على أن تبدأ المحادثات الدبلوماسية اليوم بلقاءات في البيت الأبيض.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)