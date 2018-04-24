ماكرون وترامب يزرعان شجرة البلوط في حديقة البيت الأبيض(فيديو)

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزراعة شجيرة البلوط، التي أهداها الرئيس الفرنسي لنظيره الأمريكي خلال زيارته الحالية إلى أمريكا.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب وزوجته يقدمان هدية ثمينة لماكرون

ونشر الرئيس الفرنسي فيديو على صفحته في موقع تويتر، معلقا عليه: "منذ 100 سنة حارب الجنود الأمريكيون في فرنسا، للدفاع عن حريتنا، وهذه الشجيرة ستبقى ذكرى في مركز البيت الأبيض عن هذه العلاقة التي توحدنا مع بعض".

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البارحة إلى الولايات المتحدة للقاء نظيره دونالد ترامب.

Pres. Trump and French Pres. Macron plant a tree on the South Lawn of the White House ahead of tonight's State Dinner. https://t.co/wIj2Kbd0QM pic.twitter.com/bF9Ae3qZd4 — ABC News (@ABC) April 23, 2018

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وهبطت طائرة ماكرون البارحة في قاعدة أندروز الجولة بولاية ماريلاند، في تمام السادسة بتوقيت غرينتش.

ويعد ماكرون أول رئيس أجنبي يستقبله ترامب بتشريفات "زيارة دولة" منذ تولي الأخير الحكم، على أن تبدأ المحادثات الدبلوماسية اليوم بلقاءات في البيت الأبيض.