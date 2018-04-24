كييف: إقرار باستحالة استعادة القرم

يظل أركان السلطة الأوكرانية الحالية يتحدثون حول ضرورة عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

كما أنهم يستمرون في ترديد معزوفة "الاحتلال الروسي" للقرم.

© Sputnik . Sergey Malgavko بوتين: موضوع القرم انتهى

وأخيرا ردد هذه المعزوفة وكيل وزارة "الأراضي المحتلة والمهجَّرين" غيورغي توكا، على شبكة التلفزيون الأوكراني ولكنه رأى لزاماً عليه أن يخبر مشاهدي التلفزيون بأن عودة القرم أمر غير ممكن.

وأعلن وكيل وزارة "الأراضي المحتلة والمهجَّرين" عبر قناة "112 أوكرانيا" أن نظام الحكم الأوكراني لا يستطيع اليوم أن يضم القرم إلى الإدارة الأوكرانية.

واستعادت القرم وضعها كإقليم من أقاليم روسيا بمشيئة سكانها ومعظمهم روس، في عام 2014 بعدما وصل مَن لهم مشاعر عدائية تجاه روسيا إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف عن طريق الانقلاب.

وقبل ذلك كانت القرم منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أوكرانيا السوفيتية منذ خمسينات القرن العشرين