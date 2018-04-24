موسكو غير راضية عن إجابات لندن عن أسئلة روسيا بشأن قضية "سكريبال"

أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو غير راضية عن إجابات لندن عن أسئلة الجانب الروسي بشأن قضية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

© AFP 2018 / Ben Stansall موسكو تدعو لندن لعدم القضاء على الأدلة الخاصة بــ"قضية سكريبال"

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان البعثة الروسية: "المواد الواردة من الجانب البريطاني لا تناسبنا، نحن بالطبع سنحتاج إلى وقت لمزيد من التحليل المفصل، لكن الانطباع الأول أنه لم يرد البريطانيون على أهم الأسئلة التي طرحناها".

وكانت روسيا قد تقدمت بعدة أسئلة، في آذار/مارس الماضي، إلى الجانب البريطاني بشأن قضية سكريبال، ونشرت وزارة الخارجية الروسية الأسئلة التي أرسلتها السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة إلى وزارة الخارجية البريطانية فيما يتعلق بقضية سكريبال، التي تحاول لندن تلفيقها لموسكو.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك ".

من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، معللة السبب بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.