ريابكوف: لسنا خائفين من عقوبات "السبع الكبار" وسنرد في الوقت والشكل المناسبين

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ليست خائفة من فرض دول مجموعة "السبع الكبار" عقوبات جديدة ضدها، والرد عليها سيكون في الوقت والشكل المناسبين.

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "في كل مرة عندما تضع "دول مجموعة السبع" نصوصا متغطرسة في تصريحاتهم، سوف نذكرهم بأنهم يعملون على تدمير النظام الذي يدعون إليه الآخرين للعمل فيه، وهذا حتى ليس ازدواجية في المعايير، بل إنه معيار من نوع جديد لمجموعة دول السبع".

وأضاف نائب وزير الخارجية: "نحن لسنا خائفين من العقوبات، وسوف نقوم بالرد في الوقت المناسب وبشكل مناسب".

ويشار إلى أنه، في وقت سابق من اليوم، اتهمت مجموعة "السبع الكبار" في بيانها الختامي لنتائج الاجتماع في تورونتو، روسيا بسلوك يزعزع الاستقرار، لكنهم عبروا عن استعدادهم للتعاون حول الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية.

وأشار بيان اجتماع تورنتو لمجموعة السبع، إلى ضرورة تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا بسبب ما اسماه "قضية دونباس"، وبذريعة أن روسيا لم تفي بالتزاماتها باتفاقيات مينسك، وعبر عن استعداد المجتمعين لاتخاذ تدابير تقييدية جديدة في حال تتطلب تصرفات روسيا ذلك.

وأعلنت روسيا مرارا وتكرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي بأوكرانيا أو موضوعا لاتفاقيات مينسك لتسوية النزاع، كما أكدت موسكو أن المحادثات معها على أساس العقوبات هو أمر غير مجدي.