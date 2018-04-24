فرنسا تعرب عن أسفها لسقوط 30 قتيلا بقصف لعرس شعبي في اليمن

عبّرت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن أسفها الشديد بعد مقتل أكثر من ثلاثين شخصا والعديد من الجرحى يوم الأحد الماضي، إثر غارة جوية في محافظة حجة في اليمن أثناء عرس شعبي.

© REUTERS / Khaled Abdullah التحالف العربي يشن 34 غارة في حجة وتعز

باريس — سبوتنيك . كانت قوات التحالف بقيادة السعودية قد أغارت، يوم الأحد الماضي، على منطقة الراقة بمديرية بني قيس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، فقتلت نحو 33 يمنيا وأصابت 55 آخرين أثناء تواجدهم في حفل زفاف، حسب مصادر يمنية.

وقال نائب الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية ألكسندر جيورجيني في بيان رسمي:" فرنسا تأسف للحصيلة الكبيرة التي تعدت ال30 قتيلا والعديد من الجرحى أثناء قصف في منطقة حجة شمال غرب صنعاء".

وتابع:"فرنسا تدعو جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي الإنساني الذي يمنع الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والذي يفرض على الأطراف اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن".

واعتبر جيورجيني بأنه "من الضروري إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين من دون قيد أو شرط".

وأخيرا قالت فرنسا بأن "الحل السياسي هو الحل الوحيد لوضع حد لتدهور الأوضاع والانفلات الأمني " مؤكدا على دعم فرنسا لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث.

يذكر أن جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، يوم أمس الاثنين، عن مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى والقيادي البارز بها صالح الصماد في غارة للتحالف العربي في اليمن يوم الخميس.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويتهم التحالف إيران بتزويد الحوثيين بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.



وتعلن أنصار الله من حين لآخر إطلاقها صواريخ باليستية باتجاه أهداف سعودية، فضلا عن قتل جنود سعوديين على المناطق الحدودية.



وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.