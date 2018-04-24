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03:52 25 أبريل/ نيسان 2018
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    منظومات صواريخ إس – 300

    باحث سوري: تسليم صواريخ "إس-300" لسوريا مصلحة استراتيجية لروسيا

    © Sputnik . Alexey Filippov
    العالم
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    الموضوع:
    صفقة توريد منظومة الدفاع الجوي "إس-300" الروسية إلى سوريا (17)
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    أكدت أوساط سياسية سورية أن العدوان الثلاثي على سوريا في 14 نيسان/ أبريل الجاري قد يسرع من وتيرة تسليم منظومة "إس-300" إلى دمشق.

    منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-300 في إم (أنتي-2500)
    © Sputnik .
    "إس – 300 في إم": منظومة الدفاع الخارق في سوريا
    في هذا السياق أوضح الباحث والمحلل السياسي السوري حميدي العبد الله في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن صفقة صواريخ "إس- 300" مطروحة منذ عام 2008 وهناك عقود موقعة في هذا الصدد بين موسكو ودمشق لكن الحرب جاءت لتغير الأولويات.

    وأضاف أن إعلان وزارة الدفاع الروسية بعد العدوان الثلاثي الأخير على سوريا أنها قد تقوم بإتمام الصفقة المتفق عليها مع دمشق يشكل رسالة للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أنه يمكن تزويد سوريا بهذه المنظومة المتطورة من صواريخ الدفاع الجوي بمعنى "إن ضغطتم أكثر سنقوم بإتمام الصفقة وسيكون تسليم الصواريخ للدفاع عن القوات الروسية في سوريا وللدفاع عن القوات السورية".

    وأردف قائلاً: في هذه اللحظة أيضاً الدولة السورية هي الآن في حالة تكامل الأسلحة الروسية المتطورة الموجودة على الأراضي السورية فضلاً عن تحديث وسائل الدفاع الجوي السورية الموجودة منذ عقود لدى الجيش العربي السوري.

    وأشار العبد الله إلى أن المواجهة الأخيرة في 14 نيسان الجاري أظهرت فعالية هذا الوضع الدفاعي المتكامل وقال: إذا تكررت الاعتداءات ليس من المستبعد تسليم الصواريخ لسوريا إذا تخطت الدول الغربية رقعة المواجهة الحالية وانتقلت إلى أجزاء أخرى من الأراضي السورية.

    الباحث والمحلل السياسي السوري حميدي العبد الله
    © Sputnik . Mohammad Najm
    الباحث والمحلل السياسي السوري حميدي العبد الله

    وفيما إذا كان تسليم صواريخ "إس-300" الدفاعية لسوريا سيجنب روسيا الاشتباك العسكري المباشر مع الولايات المتحدة ودول غربية مع ما يشكله ذلك من مصلحة استراتيجية لموسكو ودمشق قال الباحث السوري: لاشك أن العامل الإسرائيلي حاضر بقوة في هذا الموضوع وتأخير إتمام الصفقة لا يعود لأسباب مالية حيث لم يكن هناك تقصير من الدولة السورية لدفع ما يترتب عليها لكن العلاقة بين موسكو وتل أبيب تفرض نفسها دائماً في هذا الملف لأن إسرائيل تعتبر في ظل الصراع العربي-الإسرائيلي وفي ظل احتلال هضبة الجولان بأن تسليم صواريخ "إس-300" لسوريا سيغير خارطة التوازن العسكري في المنطقة.

    وتابع قائلاً: روسيا ربما كان لديها رغبة لتأجيل تنفيذ هذه الصفقة إلى أن يكون هناك إمكانية لإيجاد حل سياسي في سوريا لاسيما وقد سلمت هذه الصواريخ إلى إيران وهناك مفاوضات لتسليمها لمصر وكذلك لتركيا.

    وأضاف: روسيا تتصرف بهذا الموضوع باتجاه منع وردع الاعتداءات على سوريا وهي في المقابل تقول لدول الغرب ولإسرئيل: "إذا تماديتم فنحن مضطرون لإتمام الصفقة وعليكم أن تتحملوا النتائج".

    وختم الباحث السوري قائلاً: موسكو استدعت مؤخراً السفير الإسرائيلي لديها واتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتم توجيه تحذير روسي شديد اللهجة لـ"إسرائيل" من مغبة تكرار اعتداءاتها على الأراضي السورية وبأن روسيا ستسلم سوريا صواريخ "إس-300" إذا استمرت هذه الاعتداءات لحسابات تتعلق بمصلحة استراتيجية لروسيا كما هي مصلحة استراتيجية لسوريا.

    الموضوع:
    صفقة توريد منظومة الدفاع الجوي "إس-300" الروسية إلى سوريا (17)

    انظر أيضا:

    دي ميستورا: نحشد جهودنا في مؤتمر بروكسل لإيجاد حل سياسي حقيقي في سوريا
    "منصة موسكو": العدوان الثلاثي على سوريا يهدف إلى تأخير العملية السياسية
    شويغو: الضربات الجوية الأمريكية على سوريا "عقاب بدون تحقيق"
    المخابرات الأمريكية تبحث عن "إس-300" في سوريا
    الكلمات الدلالية:
    إس - 300, العدوان الثلاثي على مصر, وزارة الدفاع الروسية, سوريا, روسيا
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