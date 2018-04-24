ترامب: الاتفاق النووي مع إيران غير معقول وما كان ينبغي إبرامه

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي مع إيران بالكارثي، مشيرا إلى أن إيران ستواجه مشاكل كبيرة في حال إعادة إطلاق برنامجها النووي.

© Sputnik . Michael Klementiev روحاني يطالب ترامب بالبقاء في الاتفاق النووي وإلا "سيواجه عواقب وخيمة"

وقال الرئيس الأمريكي إن الاتفاق النووي مع إيران "غير معقول وما كان ينبغي إبرامه".واعتبر الرئيس الأمريكي ، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستواجه مشكلات أكبر إذا استأنفت برنامجها النووي، واصفا الاتفاق النووي مع طهران بأنه "غير معقول".

وأضاف معلقا على إيران في مستهل لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيت الأبيض "سيواجهون مشكلات أكبر عن أي وقت مضى".

وأشار الرئيس ترامب إلى أن إيران تختبر صواريخ وتسبب مشكلات بالمنطقة، لافتا إلى أنه لن يكون من السهل على إيران استئناف برنامجها النووي. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ووقعت إيران عام 2015، اتفاقا مع مجموعة دول "5+1"، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا، لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارا الاتفاق النووي الإيراني، ووصفه بأنه الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.