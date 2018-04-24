وزير الاستخبارات الإسرائيلية يشكك في تزويد روسيا لسوريا بمنظومة "إس- 300"

شكك وزير الاستخبارات الإسرائيلية يسرائيل كاتس، خلال حديثه مع راديو إسرائيلي محلي، بقيام روسيا بتزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس 300"، وحذر روسيا من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى اضطراب العلاقات مع الدولة العبرية.

© Sputnik . Alexey Filippov باحث سوري: تسليم صواريخ "إس-300" لسوريا مصلحة استراتيجية لروسيا

وعلق الوزير الإسرائيلي على مقالة نشرت على موقع "كوميرسانت" والتي أفادت أنه من الممكن أن تبدأ روسيا قريبا بتسليم سوريا أنظمة الدفاع الجوي"إس 300"، لإنشاء دفاع جوي سوري قادر على حماية أجواء العاصمة دمشق، وأماكن تواجد التقنيات الخاصة بالطائرات.

ويذكر أن دمشق وقعت مع موسكو عقدا حول توريد هذه الأنظمة عام 2010، تم إلغاء هذا العقد بطلب من إسرائيل.

وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد نفذت هجمات صاروخية على منشآت حكومية سورية، صباح يوم السبت 14 نيسان/ أبريل. وقد أطلق التحالف أكثر من 100 صاروخ على الأراضي السورية، إلا أن منظومات الدفاع الجوي السورية تمكنت من اعتراض أغلبيتها.