محلل سياسي: البيان الختامي لمجموعة السبع يستمر في التصعيد ضد روسيا

وعبر جبر في حديثه لـ" سبوتنيك "، عن اعتقاده بأنه من الواضح أن الغرب يستخدم كل العناصر التي يمكن أن تضغط على روسيا والدليل حزمة العقوبات المتلاحقة التي يفرضها الغرب على موسكو لذلك وعلى حد قوله لم يكن متوقعا من هذه القمة أن تسفر عن انفراجة في العلاقة المتوترة بين روسيا والغرب رغم كل دعوات الحوار التي رحبت بها موسكو

وفي هذا الإطار، أكد جبر على أن روسيا أعلنت من قبل استعدادها لإجراء حوار متكافئ دون إملاءات وشروط مسبقة لتقريب وجهات النظر في العديد من الملفات، ولكن ما حدث كان العكس فمعظم الدعوات حسب وصفه يغلب عليها الطابع الناري وهو ما ترفضه موسكو.

وحول توخي الحذر بشأن روسيا والذي طالبت به الدول السبع أشار جبر إلى نية هذه الدول في التدقيق أكثر في كل خطوة تخطوها موسكو في كل ما يمكن أن يشكل قرينة يرى الغرب أنها قد تدين روسيا بشكل أو بآخر وهو ما يعد استمرارا لنفس النهج الغربي تجاه روسيا لعزلها على حد تعبيره.