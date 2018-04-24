ترامب: كوريا الشمالية تتصرف بشكل منفتح جدا ويبدو أنه بشكل صادق واللقاء قريب

وقال ترامب خلال لقائه بالرئيس الفرنسي ماكرون:"سيكون لدينا لقاء مع كيم جونغ اون، وسيكون ذلك قريبا جدا، لقد أبلغونا بشكل صريح بأنهم يريدون عقد لقاء في أقرب وقت وهذا أمر جيد للعالم بأسره".

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب: الاتفاق النووي مع إيران غير معقول وما كان ينبغي إبرامه

وتابع الرئيس الأمريكي: "لقد كانت لدينا مباحثات جيدة جدا، كيم جونغ أون كان منفتحا جدا وأعتقد صادقا".

وقال ترامب في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا يزال الطريق صوب إنهاء أزمة كوريا الشمالية طويلا. ربما تنجح (الجهود) وربما لا- فقط الوقت سيخبرنا".

ونقلت وسائل إعلام رسمية، أن كوريا الشمالية ستتوقف عن إجراء التجارب النووية والصاروخية على الفور وستهدم موقعا للتجارب النووية شمالي البلاد سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي وإحلال السلام على شبه الجزيرة الكورية.