ترامب: هناك فرصة "جيدة جدا" للتوصل إلى اتفاق للتجارة بين أمريكا والصين

وتابع ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض بعد لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الولايات المتحدة منخرطة في مباحثات جادة بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن العلاقات التجارية الأمريكية الفرنسية جيدة للغاية.
وأكد الرئيس الأمريكي أنه "يفضل التعامل مع فرنسا".
وقال أيضا إن المفاوضات مع المكسيك وكندا حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" تمضي بشكل جيد.
وقالت الصين إنها سترحب بزيارة سيقوم بها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الذي يسعى إلى حل نزاع تجاري حاد بين أكبر اقتصادين في العالم بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات صينية.
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