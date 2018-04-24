ماكرون: لا نريد بدء حرب جديدة في سوريا بل بناء إطار عمل جديد

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تسعى إلى بناء إطار عمل جديد لحل الأزمة السورية، وقررت زيادة مساهمتها في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

© AFP 2018 / Nicholas Kamm ترامب: فرنسا وأمريكا اتفقتا على أن إيران لا يمكنها تطوير أسلحة نووية

وأضاف ماكرون "يجب أن نتبنى السلام في سوريا لكي نتأكد أن الشعب السوري سوف يعيش في تعددية بسلام، ولكي نتأكد من عدم هيمنة دولة ما على سوريا".

وواصل "لا نريد بدء حرب جديدة في سوريا، نريد بناء إطار عمل جديد".