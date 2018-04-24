بالصور... قبعة ميلانيا ترامب تثير سخرية على "تويتر"

كما أن ميلانيا ترامب ظلت مرتدية قبعتها الكبيرة، خلال جولاتها الداخلية مع قرينة الرئيس الفرنسي، والتي من جانبها لم تكن مرتدية قبعة.
وشبه البعض قبعة ميلانيا ترامب البيضاء، بتلك التي ارتدتها الممثلة جوان كولينز في المسلسل التلفزيوني "دايناستي"، كما ربط البعض زي ميلانيا ترامب الذي ارتدته خلال مراسم الاستقبال الرسمي، بزي الممثلة كيري واشنطن في مسلسل "سكاندال".
The 80's Dynasty Villain is back @FLOTUS pic.twitter.com/18GRVAHv2k— Hero Women (@politicalxx) April 24, 2018
And the jacket! Similar to this one 👇🏼 pic.twitter.com/30ae9kXHoP— Gladiator Sarra ♕ (@Intense_Dreamer) April 24, 2018
في حين انتشر على "تويتر"، جملة "قبعة ميلانيا لمنصب الرئيس"، والتي شاركها العديدين على موقع التغريدات القصيرة.
Melania’s hat for President 🖐🏽— MariaJ Curry (@Mariajose1022) April 24, 2018
بينما على الجانب الآخر، تمسك آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي بمسائل الآداب و"الإتيكيت"، مثل حساب على "تويتر"، الذي يرى أن ارتداء قبعة هو "تحية فرنسية"، ويعكس تعبيرا عن الدفء والترحيب، وأضاف: "أنت تريد أن يرى الناس عينيك ووجهك ولا تفرض عقبة أمام الخدود لتقبيلهما".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الإثنين 23 أبريل.
ويعد ماكرون أول رئيس أجنبي يستقبله ترامب بتشريفات "زيارة دولة" منذ تولي الأخير الحكم.
ويعتبر الاتفاق النووي الإيراني، الملف الأهم المنتظر مناقشته، كما ينوي ماكرون طرح اتفاق مكمل بين الدول الغربية للاتفاق النووي.
ومن المنتظر أن يتم مناقشة الأوضاع في سوريا، والاستراتيجية المعتمدة.
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