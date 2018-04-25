منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية يزور فرنسا والأردن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان، أن منسق مكافحة الإرهاب في الوزارة، ناثان سيلز، سيزور باريس في الفترة من 26 إلى 27 نيسان /أبريل، حيث سيشارك في المؤتمر الوزاري حول مكافحة تمويل الإرهاب، وبعد ذلك سيتوجه إلى الأردن.

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واشنطن — سبوتنيك . وقالت الخارجية الأميركية في بيان: إن "أهداف الاجتماع الوزاري، تعزيز الفهم الدولي للشبكات المالية الإرهابية، وزيادة تنفيذ القوانين وتنظيم تمويل الإرهاب، وبناء التعاون الدولي، وأن تصبح منصة لمناقشة الفرص والتحديات الناشئة عن التقنيات الحديثة".

وأشار البيان إلى أن سيلز سيتوجه بعد المؤتمر، إلى الأردن، حيث سيشارك باجتماعات "الحفاظ على التعاون الدولي والإقليمي في الحرب ضد الإرهاب".

هذا وسيترأس سايلز الوفد الأمريكي إلى مؤتمر باريس حول مكافحة تمويل الإرهاب.