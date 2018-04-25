النفط ينخفض بعد تعليقات ترامب وماكرون بشأن الاتفاق النووي الإيراني

شهدت أسعار النفط، أمس الثلاثاء 24 أبريل/نيسان، انخفاضا بعد ما بدا أنه انحسار لمخاوف احتمال إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، الأمر الذي خفف القلق بشأن مستقبل صادرات الخام الإيراني.

© REUTERS / Alain Jocard/Pool بعد تهديد إيران...الأمم المتحدة تفاجئ ترامب بشأن الاتفاق النووي

وتعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ، بالسعي إلى إجراءات أكثر قوة لإحتواء إيران. وفي مؤتمر صحفي مشترك، لم يكرر ترامب تهديدات بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 لكنه أوضح أن صبره عليه يوشك أن ينفد، بحسب رويترز.

وقد يؤدي تجديد العقوبات على طهران إلى الإضرار بقدراتها على تصدير النفط.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 85 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 73.86 دولار للبرميل. وفي وقت سابق، أثناء الجلسة قفز خام برنت إلى 75.47 دولار، ما يمثل أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 94 سنتا، أو 1.37 بالمئة، لتغلق عند 67.70 دولار للبرميل.واتسع فارق السعر بين الخام الأمريكي وبرنت إلى 6.32 دولار اليوم الثلاثاء، وهو الأكبر منذ الثاني من يناير/ كانون الثان، مع تزايد الإنتاج الأمريكي.