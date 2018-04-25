النفط ينخفض بعد تعليقات ترامب وماكرون بشأن الاتفاق النووي الإيراني

وقد يؤدي تجديد العقوبات على طهران إلى الإضرار بقدراتها على تصدير النفط.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 85 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 73.86 دولار للبرميل. وفي وقت سابق، أثناء الجلسة قفز خام برنت إلى 75.47 دولار، ما يمثل أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 94 سنتا، أو 1.37 بالمئة، لتغلق عند 67.70 دولار للبرميل.واتسع فارق السعر بين الخام الأمريكي وبرنت إلى 6.32 دولار اليوم الثلاثاء، وهو الأكبر منذ الثاني من يناير/ كانون الثان، مع تزايد الإنتاج الأمريكي.
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