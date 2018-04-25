أمريكا تحث جميع الأطراف في أرمينيا على الحوار البناء

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان، جميع الأطراف في أرمينيا إلى الدخول في حوار بناء لضمان الانتقال السلمي للسلطة.

© Sputnik . Sputnik أرمينيا: احتجاجات تقفل المدينة والشرطة تتدخل

واشنطن — سبوتنيك . وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر ناوريت، في بيان:

إن الأيام المقبلة، لحظات تاريخية لشعب أرمينيا وزعمائهم المنتخبين، كونهم يبدؤون بعملية تشكيل حكومة جديدة.

وأضافت:

ندعو جميع الأطراف إلى الحوار البناء في إطار الدستور الأرميني لضمان الانتقال السلمي للسلطة التي تصب في إطار القانون.

وأشارت ناوريت إلى أن الولايات المتحدة تنتظر بفارغ الصبر بدء "العمل الوثيق مع الحكومة الجديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن مظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، بدأت في 13 نيسان/أبريل الجاري، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، معلنة بدء "ثورة مخملية" في أرمينيا.

ومن الجدير بالذكر، أن البرلمان الأرميني وافق، يوم الثلاثاء 17 نيسان/أبريل، على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، وذلك بعد الموافقة على إدخال تعديلات على دستور البلاد، يتحول بموجبها نظام الحكم في أرمينيا إلى النظام البرلماني، حيث يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات أوسع.