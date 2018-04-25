نيكاراغوا تعلن مقتل ضابطتين وإصابة 120 في الاحتجاجات الأخيرة

أعلنت الشرطة الوطنية في نيكاراغوا، أمس الثلاثاء 24 أبريل/نيسان، مقتل اثنين من ضباطها وإصابة 121 آخرين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت ضد إصلاح نظام الضمان الاجتماعي.

© Sputnik . Pavel Lisitsin الإدارة الأمريكية تبحث عن دبابات "تي-72" في نيكاراغوا

مكسيكو — سبوتنيك . وأشارت قناة "تيلي فيزا" إلى أن هذه المعلومات أبلغتها الشرطة إلى الكاردينال النيكاراغوي ليوبولدو برينيس، الذي كان قد دعاه الرئيس دانييل أورتيغا للتوسط في المفاوضات مع المتظاهرين.

هذا ووفقا إعلانات سابقة تجاوز عدد ضحايا الاحتجاجات في نيكاراغوا الـ 30 شخصا ، من بينهم الصحافي أنخيل ادواردو جاونا، مدير صحيفة ميرديانو.

يذكر أن الاحتجاجات بدأت في 18 نيسان /أبريل ضد إصلاح الضمان الاجتماعي، الذي يزيد من حجم مبالغ استقطاعات أصحاب العمل والعمال لصناديق التأمين الاجتماعي.