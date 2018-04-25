مقتل عشرة أشخاص في حريق بئر نفط إندونيسي

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان، إثر نشوب حريق في بئر نفط بإقليم إتشيه في أقصى غرب إندونيسيا.

© AFP 2018 / Richter magnitude scale زلزال يضرب إندونيسيا وفرار الآلاف من منازلهم

وقالت الوكالة المعنية بالكوارث في إندونيسيا في بيان:

إن الحريق ربما يكون ناجما عن لحام أنبوب في الموقع.

وكانت وكالة أنتارا الحكومية للأنباء ذكرت في وقت سابق أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات بسبب الحفر غير القانوني في البئر.

وكان زلزال قوته 4.4 درجة قد ضرب إندونيسيا، الخميس الماضي 19 أبريل / نيسان، وتسبب في انهيار مئات المنازل وفرار أكثر من ألفي شخص من منازلهم، بحسب وكالة "رويترز".

وقال مسؤولو الإنقاذ إن الزلزال وقع، في منطقة جاوة الوسطى، وأدى إلى انهيار مئات المنازل المتهالكة في إندونيسيا، وتسبب في مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 شخصا آخرين.

وتسبب انهيار المباني في سقوط القتلى والمصابين، الذين يخضعون للعلاج في المستشفى أو نقلوا إلى مراكز إيواء مؤقتة، بحسب بيان وكالة الإنقاذ الوطنية.