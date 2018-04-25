زعيم المعارضة الأرمينية يدعو لمسيرة جديدة

دعا زعيم المعارضة في أرمينيا الذي ساعد في إجبار رئيس الوزراء على الاستقالة إلى مسيرة جديدة، اليوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان، وذلك بعد إلغاء محادثات مقررة مع الحزب الجمهوري الحاكم.

© Sputnik . Asatur Yesayants الكرملين: لا يمكن المقارنة بين الأحداث في أرمينيا وانقلاب أوكرانيا

وقال النائب المعارض نيكول باشينيان في مناشدة مصورة على صفحته على فيسبوك بعدما قاد الآلاف في مسيرة أمس الثلاثاء "الحزب الجمهوري يفكر في استغلال استقالة سيركسيان ويريد الاحتفاظ بالسلطة، لا يمكن أن نوافق على تعيين ممثل لهذا الحزب رئيسا للوزراء ولا يمكننا السماح لهذا النظام الفساد بأن يستمر في الوجود (على الساحة السياسية)"، بحسب رويترز.

ودعا القائم بأعمال رئيس الوزراء كارين كارابتيان، وهو حليف لسركسيان، الرئيس إلى تنظيم اجتماع جديد تشارك فيه جميع القوى السياسية، وأضاف في بيان:

انطلاقا من قلقي إزاء الوضع الراهن، أدعو الرئيس إلى تنظيم الاجتماع بمشاركة القوى السياسية البرلمانية وغير البرلمانية.

وانتخب الرئيس الأرميني أرمين سركسيان، وهو حليف آخر لرئيس الوزراء المستقيل، اليمين الدستورية هذا الشهر بعدما انتخبه البرلمان، وكان البرلمان انتخب سيركسيان رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي.

وزادت الضغوط على سركسيان البالغ من العمر 63 عاما بشدة يوم الاثنين عندما انضم جنود عزل في العاصمة يريفان إلى احتجاجات مناهضة للحكومة اندلعت في 13 أبريل نيسان.