زعيم المعارضة الأرمينية يدعو لمسيرة جديدة

ودعا القائم بأعمال رئيس الوزراء كارين كارابتيان، وهو حليف لسركسيان، الرئيس إلى تنظيم اجتماع جديد تشارك فيه جميع القوى السياسية، وأضاف في بيان:
انطلاقا من قلقي إزاء الوضع الراهن، أدعو الرئيس إلى تنظيم الاجتماع بمشاركة القوى السياسية البرلمانية وغير البرلمانية.
وانتخب الرئيس الأرميني أرمين سركسيان، وهو حليف آخر لرئيس الوزراء المستقيل، اليمين الدستورية هذا الشهر بعدما انتخبه البرلمان، وكان البرلمان انتخب سيركسيان رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي.
وزادت الضغوط على سركسيان البالغ من العمر 63 عاما بشدة يوم الاثنين عندما انضم جنود عزل في العاصمة يريفان إلى احتجاجات مناهضة للحكومة اندلعت في 13 أبريل نيسان.
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