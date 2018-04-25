موغيريني: الاتحاد الأوروبي تبرع بـ11 مليار يورو للشعب السوري

أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي تبرع بـ11 مليار يورو للشعب السوري منذ بداية الأزمة.

© Fotolia / Artjazz انطلاق مؤتمر بروكسل الثاني الداعم لسوريا غدا بغياب سوريا

بروكسل – سبوتنيك . وقالت موغيريني في تصريح للصحفيين قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا، اليوم الأربعاء 25 أبريل / نيسان: "11 مليار يورو تبرع الاتحاد الاوروبي بها للشعب السوري منذ بداية الأزمة حتى الآن".

وتصل بروكسل وفود أكثر من 80 دولة للمشاركة في مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة يومي 24 — 25 أبريل برئاسة الاتحاد الأوروبي.

ويبحث المؤتمر مسائل دعم 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 5 ملايين لاجئ سوري مهجرين خارج البلاد، بالإضافة إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للسوريين في داخل البلاد وفي البلدان المجاورة، فضلا عن مساعدة البلدان المستضيفة للاجئين السوريين كلبنان والأردن وتركيا.

وسيشارك فيه منظمات حكومية وغير حكومية وأكثر من 85 دولة.

وصرح مصدر في الاتحاد الأوروبي أن لائحة المدعوين تمثل كل دول الاتحاد الأوروبي والجزائر ولبنان ومصر والعراق واليابان والأردن وكازاخستان والكويت ولبنان وقطر والسعودية وتركيا والإمارات والولايات المتحدة ومن بينها روسيا والصين وإيران.