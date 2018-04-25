مصدر دبلوماسي: "بروكسل 2" ربما لا يحقق أكثر من نصف تعهداته

استبعد مصدر دبلوماسي في بروكسل أن يجمع المؤتمر الدولي المعني بسوريا في بروكسل، أكثر من نصف التعهدات، التي ستتخذها الدول المشاركة، مشيرا إلى أن مؤتمر العام الماضي لم يحقق سوى نصف أهدافه.

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 25 أبريل / نيسان: "يتوقع منظمو " بروكسل —2 " جمع حوالي 8 مليارات دولار، والمشكلة هي أنه حتى لو تم الإعلان عن هذا المبلغ ، فهذا لا يعني أنه سيصل إلى حسابات الأمم المتحدة".

وتعهد المشاركون في مؤتمر بروكسل الأول بشأن سوريا في عام 2017 بتقديم 7.5 مليار دولار أمريكي، لكن في الواقع لم يصل سوى نصف المبلغ، بحسب المصدر، الذي توقع أن يكون هناك موقف مشابه هذه المرة أيضا".

ودعت 85 دولة ومنظمة دولية للمشاركة في المؤتمر حول سوريا في بروكسل. ويمثل روسيا الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير تشيجوف.

وتستضيف العاصمة البلجيكية مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، لبحث أوضاع اللاجئين.

وهناك 13 مليون لاجئ سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأكثر من 5 ملايين لاجئ سوري مهجرين داخل البلاد، وفي البلدان المجاورة فضلا أن المؤتمر سيناقش مساعدة الدول المضيفة للاجئين السوريين مثل لبنان، وسوريا، والأردن، وتركيا.

كما سيتناول مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في يومه الثاني، اليوم الأربعاء، طرق حماية اللاجئين السوريين، كما سيتوسع المؤتمر في البحث عن حل سياسي حقيقي في سوريا، والبحث عن طرق لتنمية رأس المال البشري والانتعاش الاقتصادي للمنطقة.