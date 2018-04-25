وزير الدفاع الإيراني: ردنا على هؤلاء مزلزل وجدي

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إنه في حال انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي ستنفذ وزارة الدفاع برنامجها.

© Sputnik . Michael Klementiev روحاني يطالب ترامب بالبقاء في الاتفاق النووي وإلا "سيواجه عواقب وخيمة"

طهران- سبوتنيك وأكد الوزير الإيراني، اليوم الأربعاء 25 أبريل/ نيسان، أن بلاده ستظل متمسكة بالاتفاق النووي، وأنه في حالة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق سيكون لوزارة الدفاع الإيرانية برنامجها الذي ستنفذه.

وتابع حاتمي، في تصريحات لوكالة مهر الإيرانية، "ستكون بلادنا منسجمة وموحدة ولها برنامج وفي حال خروج أمريكا سيكون لوزارة الدفاع حينها برنامجها الذي ستنفذه".

وأضاف "عدم الوفاء بالعهود سيسبب هزة للثقة في الساحة الدولية وسيكون لها تأثير وتبعيات في العالم وسيكون ردنا على هؤلاء مزلزل وجدي".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وصف الاتفاق النووي مع إيران بأنه "غير معقول وما كان ينبغي إبرامه"، مشيرا إلى أن إيران ستواجه مشكلات أكبر إذا استأنفت برنامجها النووي، وذلك قبل لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء.