واشنطن لا تعتزم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران بل تريد صياغة وثيقة إضافية إليه

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تعتزم إعادة النظر بالصفقة مع إيران أو إلغاءها بل تريد صياغة وثيقة إضافية إليها.

موسكو — سبوتنيك . أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الدولي وعدم الانتشار، كريستوفير فورد، أن الولايات المتحدة لا تعتزم إعادة النظر في الصفقة النووية مع إيران، مشيرا إلى أن واشنطن تعول على تكملة الاتفاقية بوثيقة إضافية.

وقال فورد خلال مؤتمر صحفي:

"الولايات المتحدة لا تعتزم إجراء مباحثات حول خطة العمل المشتركة أو تغيير شروطها، نحن نبحث عن اتفاقية إضافية تنص على مجموعة من قيود القواعد الإضافية".

وكان أمین المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن أي توافق بین أوروبا وأمريكا حول مستقبل الاتفاق النووي ومستقبل برنامج إیران النووی للفترة المحددة في الاتفاق النووي، یعتبر بالنسبة لنا لا اعتبار له وعدیم القیمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف الاتفاق النووي مع إيران بالكارثي، مشيرا، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء، إلى أن إيران ستواجه مشاكل كبيرة في حال إعادة إطلاق برنامجها النووي.