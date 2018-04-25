اليابان تحتج على قمة الكوريتين بسبب قطعة شوكولاتة

© REUTERS / KCNA الكوريتان تتفقان على عقد قمة رئاسية في أبريل المقبل

عبر المسؤولون اليابانيون عن عدم رضاهم عن الشكولاتة التي تصور جزر ليانكورت المتنازع عليها والتي يسميها اليابانيون تاكيشيما، وفق وكالة " SCMP ".

ومن المفترض أن يجري لقاء رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ان، مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم 27 نيسان/ أبريل. ومن بين الحلوى التي ستقدم في اللقاء توجد قطعة من الشكولاتة مرسوم عليها علم شبه الجزيرة الكورية مع جزر ليانكورت.

ويشار إلى أن هذه الجزر كانت تحت الحكم الكوري الجنوبي بعد الحرب العالمية الثانية، لكن اليابان ولعدة سنوات تعترض على ذلك.

وطالبت الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية اليابانية الجانب الكوري الجنوبي بالتخلي عن هذه الحلوى أو على الأقل إزالة الجزر من العلم.

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان أعربت عن عدم رضاها عن الطعام الكوري الجنوبي في عام 2017 أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تم تقديم أطعمة بحرية تم اصطيادها في جزر ليانكورت.