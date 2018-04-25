ماكرون: فرنسا والولايات المتحدة تقفان اليوم معا في سوريا ودول الساحل لمحاربة الإرهاب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يقفان اليوم معا في سوريا ودول الساحل لمحاربة التنظيمات الإرهابية.

© AFP 2018 / MONEY SHARMA ماكرون: لا نريد بدء حرب جديدة في سوريا بل بناء إطار عمل جديد

باريس — سبوتنيك . أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تتعاونان اليوم في سوريا ودول الساحل من أجل محاربة التنظيمات الإرهابية.

وقال ماكرون اليوم الأربعاء في كلمة أمام أعضاء الكونغرس "في السنوات الماضية عانينا من أجل الدفاع عن قيمنا وحبنا للحرية، لأن هذه القيم هي يهددها ويكرهها الإرهابيون".

وأضاف ماكرون "لذلك نحن نقف اليوم معا في سوريا وفي بلدان الساحل لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية، الذين يسعون إلى تدمير كل ما نؤمن به".

وتابع ماكرون "أوروبا والولايات المتحدة يمكنهما العمل للتقدم بالنظام العالمي ويجب أن نبرهن أن احترام حقوق الإنسان والأقليات هو الحل مكان الفوضى".

كما أعلن الرئيس ماكرون أنه وجه الدعوة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة فرنسا والاحتفال بذكرى الباستيل في تموز/ يوليو المقبل.

وقال في كلمته أمام الكونغرس "العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة متينة على الدوام، ودعوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور الاحتفال بذكرى الباستيل هذا العام".

وأضاف ماكرون "ترامب قرر أن يمنحنا أول زيارة رسمية إلى فرنسا".

وأشار إلى أن أوروبا والولايات المتحدة يمكنهما العمل للتقدم بالنظام العالمي "ويجب أن نبرهن أن احترام حقوق الإنسان والأقليات هو الحل مكان الفوضى".