رسالة على "فيسبوك" تكشف عن دافع "جنسي" وراء ارتكاب حادث الدهس في كندا

تمكنت السلطات الكندية من تحديد الدافع وراء حادث الدهس الذي أدى لمقتل عشرة أشخاص في تورنتو، بسبب رسالة كتبها الفاعل على "فيسبوك".

ووفقا لما نشرته صحيفة "الغارديان"، كتب مرتكب حادثة الدهس: "لقد بدأت ثورة الإنسيلز. سنطيح بكل تشاد وكل ستايسي".

© AFP 2018 / Don MacKinnon شاحنة تدهس 10 أشخاص في كندا... والقبض على السائق

وأوضحت الصحيفة أن "تشاد وستايسي"، هما مصطلحان تستعين بهما الحركة المعروفة باسم "الإنسيلز"، وهي حركة يصف أعضاؤها أنفسهم بكارهي النساء.

ويتهم أعضاء الجماعة المنضم لها المتهم، النساء باحتقار الرجال والتلاعب بهم، ويشجع بعضهم على مهاجمة النساء.

وربط المنشور المتهم بالحركة المذكورة، التي تجعل من إحباطها الجنسي الجماعي أساسا لكراهية النساء.