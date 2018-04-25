على غير المعتاد... البيت الأبيض يمدح كوريا الشمالية

أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، سارة ساندرز، أن واشنطن ترى أن كوريا الشمالية تمضي في الاتجاه الصحيح قبيل قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري كيم جونغ أون.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ساندرز خلال إيجاز صحفي: "أثناء عملية التحضير للقاء، هم منفتحون في رغبتهم بنزع السلاح النووي، وسيكون هذا الموضوع الرئيسي، ونحن سنسعى لذلك ونتوقع حدوث ذلك".

© REUTERS / KCNA مستشارو ترامب يحذرون من "فخ" كيم جونغ أون

يذكر أن لقاء قمة تاريخي، سيجمع بين الرئيسين، الكوري الجنوبي مون جاي إن والكوري الشمالي كيم جونغ أون، سيعقد يوم 27 نيسان/أبريل الحالي، في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، كثمرة لزيادة دفئ العلاقات بين الدولتين بعد دورة الألعاب الأولمبية، التي جرت في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية، منذ فترة زمنية قريبة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، أن لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، سيعقد في وقت قريب.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدء من 21 نيسان /أبريل، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.