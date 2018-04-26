ترامب ينفض "القشرة" عن كتف الرئيس الفرنسي

قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بموقف مفاجئ مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل أن يلتقطا صورا لهما في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

ونفض الرئيس الاميركي دونالد ترامب "قشرة الرأس" عن بدلة ماكرون، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقد بدأ ماكرون منزعجا بعض الشيء من هذا الأمر.

وبينما كانا يقفان معاً، اتكأ ترامب على كتف ماكرون لذي ارتدى بزة سوداء وقال:

سانفض هذه القشرة. علينا أن نجعله مثاليا.

وقد أثنى الرئيس الأمريكي على ماكرون، وقال للصحفيين: "لقد قام بعمل جيد. إنه سيكون رئيسًا عظيمًا لفرنسا".

In the latest edition of world leaders having awkward hand interactions, we have Trump and Macron.

Which one likes to be the hand-up holder, and who prefers being the hand-down?

LOL pic.twitter.com/h1pxy0YQJV — Jayar Jackson (@JayarJackson) April 24, 2018

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل، إلى الولايات المتحدة للقاء نظيره دونالد ترامب يوم الاثنين 23 أبريل/نيسان.