سجن 14 صحفيا من جريدة معارضة في تركيا

أصدرت محكمة تركية، الأربعاء، أحكاما بالسجن بحق 14 صحفيا من جريدة "جمهوريت" المعارضة بتهم تتعلق بالإرهاب وبرأت 3 أخرين في قضية أثارت غضبا عالميا بشأن حرية الصحافة.

ووفقا لـ "رويترز"، قال المحامي أوزدين أوزديمير، إن المحكمة أصدرت أحكاما تتراوح بين عامين ونصف العام و7 أعوام ونصف على العاملين بصحيفة جمهوريت.

© AFP 2018 / Bulent Klint صحيفة "جمهورييت" للسلطات التركية: سيذكركم التاريخ بالعار

وأضاف أن متهما آخر في القضية وليس موظفا بالصحيفة وجهت له اتهامات بشأن أنشطته على تويتر وصدر بحقه عقوبة قاسية وهي السجن 10 أعوام.

ووجهت للعاملين بالصحيفة اتهامات بالتعاون مع رجل الدين فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه يقف وراء الانقلاب الفاشل الذي جرى في 2016، لكن المتهمين نفوا ذلك. وينظر إلى صحيفة جمهوريت منذ فترة طويلة على أنها واحدة من الأصوات القليلة الباقية التي تنتقد الحكومة.

وبدورها، رفضت الصحيفة المعارضة هذه الاتهامات ونددت بما تعتبره محاكمة سياسية تهدف إلى إسكات الصحافة المستقلة في تركيا.

وأكد المحامي أن "الاتهام لا يملك أي دليل"، موضحا "في هذه القضية يتهم صحفيون بأنهم مارسوا الصحافة. حتى أن وجود جمهورييت نفسها يعتبر جريمة".