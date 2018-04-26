سجن 14 صحفيا من جريدة معارضة في تركيا

ووفقا لـ "رويترز"، قال المحامي أوزدين أوزديمير، إن المحكمة أصدرت أحكاما تتراوح بين عامين ونصف العام و7 أعوام ونصف على العاملين بصحيفة جمهوريت.
ووجهت للعاملين بالصحيفة اتهامات بالتعاون مع رجل الدين فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه يقف وراء الانقلاب الفاشل الذي جرى في 2016، لكن المتهمين نفوا ذلك. وينظر إلى صحيفة جمهوريت منذ فترة طويلة على أنها واحدة من الأصوات القليلة الباقية التي تنتقد الحكومة.
وبدورها، رفضت الصحيفة المعارضة هذه الاتهامات ونددت بما تعتبره محاكمة سياسية تهدف إلى إسكات الصحافة المستقلة في تركيا.
وأكد المحامي أن "الاتهام لا يملك أي دليل"، موضحا "في هذه القضية يتهم صحفيون بأنهم مارسوا الصحافة. حتى أن وجود جمهورييت نفسها يعتبر جريمة".
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