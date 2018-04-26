9 أشخاص يرافقون زعيم كوريا الشمالية في مفاوضاته مع الجنوب

أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس 26 أبريل/ نيسان، أن 9 مساعدين يصحبون الرئيس الكوري الشمالي في لقاء القمة مع نظيره الجنوبي.

ويرافق المساعدون كيم جونغ أون في سفره إلى قرية الحدود المشتركة بين الكوريتين "بانمونجوم"، وذلك في لقاء القمة بينه والرئيس الجنوبي المقرر له غد الجمعة، حسب وكالة الأنباء يونهاب.

© REUTERS / JONATHAN ERNST على غير المعتاد... البيت الأبيض يمدح كوريا الشمالية

ويشمل الوفد المرافق لكيم جونغ أون، كيم يونغ نام الرئيس الفخري للدولة، وكيم يو جونغ شقيقة كيم الصغرى، ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، ونائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة الرياضة، والقائد العام للجيش، ووزير القوات المسلحة، ووزير الخارجية، ورئيس لجنة السلام وإعادة التوحيد الوطنية.

أما وفد الجنوب، فيشمل رئيس سكرتارية الرئاسة، وكبير مستشاري الأمن الوطني، ورئيس الاستخبارات الوطنية، ووزير الوحدة، ووزير الدفاع، ووزيرة الخارجية، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، السبت 21 أبريل/نيسان، تعليق تجاربها النووية والصاروخية قائلة إنها ستهدم موقعا لتلك التجارب في شمال البلاد، وأنها لم تعد بحاجة إليها.

ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية ستتوقف عن إجراء التجارب النووية والصاروخية على الفور وستهدم موقعا للتجارب النووية بشمال البلاد سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال في بيان إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.