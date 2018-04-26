هل تكتب الكوريتان تاريخا جديدا للعلاقات بينهما غدا

في القرية الحدودية المشتركة بين الكوريتين "بانمونجوم" تجرى، غدا الجمعة، وقائع قمة تاريخية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن.

تعتبر قمة "بيت السلام" بين الرئيسين الكوريين تاريخية، في وقت أعلنت فيه كوريا الشمالية وقف تحديث برنامجها النووي، بينما تسعى كوريا الجنوبية إلى الحوار مع الشمال بشأن السلاح النووي وأمور أخرى تخص العلاقات المتوقفة بين البلدين منذ سنوات طويلة.

ويستقبل الرئيس الجنوبي، الزعيم الشمالي في الخط العسكري الفاصل بينهما أمام غرفة الاجتماعات للجنة الهدنة العسكرية، حسب وكالة الأنباء يونهاب.

زعيم كوريا الشمالية يلتقي نظيره الجنوبي عند الخط العسكري الفاصل الجمعة https://t.co/GbohS1cWuX pic.twitter.com/OR8ca9NrjD — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) April 26, 2018

وسيكون الثالث من نوعه، بعد لقاءين سابقين بين كيم جونغ إيل "والد زعيم كوريا الشمالية الحالي"، ورؤساء كوريا الجنوبية كيم داي جونغ وروه مو هيون، أو القمة الأولى بعد أكثر من 10 سنوات من القمة الأخيرة في 2007.

ورفعت الحكومات المحلية والمنظمات المدنية أعلام "إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية" في كوريا الجنوبية، وترفع الأعلام التى تحمل صورة ظلية زرقاء لشبه الجزيرة الكورية على خلفية بيضاء والتى ترمز إلى الرغبة في المصالحة وإعادة التوحيد.

وكان الرئيس كيم جونغ أون قد ألقى خطابا في بداية العام الحالي، وأبدى نيته إرسال رياضيين إلى أولمبياد بيونغ تشانغ.

وأعقب ذلك محادثات بين الكوريتين حول الوفود الرياضية، وبالفعل شارك رياضيون من الشمال في الأولمبياد واستضاف الرئيس الجنوبي وفد الشمال في مكتبه الرئاسي، وسلمهم دعوة إلى كيم جونغ أون لزيارة كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله في بيان إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.

North Korea's Kim sees off train repatriating bodies of Chinese touris… https://t.co/vQx47aN5w7 pic.twitter.com/2UhoS70xKo — AlRiyadh Daily (@alriyadhdaily) April 26, 2018

وأكدت كوريا الشمالية إنها ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية بدءا من السبت 21 أبريل.

ولقي إعلان كوريا الشمالية وقف تجاربها النووية، ترحيبا عالميا، فأكدت الخارجية الصينية "أن قرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية يساعد على تخفيف حدة التوتر ونزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية".

South Korea's Moon to meet North Korea's Kim at border for summit https://t.co/UC5Hjagb6j pic.twitter.com/HPcYrlRAUT — Reuters UK (@ReutersUK) April 26, 2018

أما الرئيس الأمريكي ترامب فقال خلال لقائه بالرئيس الفرنسي ماكرون:"سيكون لدينا لقاء مع كيم جونغ أون، وسيكون ذلك قريبا جدا، لقد أبلغونا بشكل صريح بأنهم يريدون عقد لقاء في أقرب وقت وهذا أمر جيد للعالم بأسره".

واعتبر البيان الختامي للاجتماع الوزاري لبلدان "مجموعة السبع" في تورونتو، اليوم الثلاثاء 24 أبريل/نيسان، أن التصريحات الأخيرة لكوريا الشمالية هي الخطوة الأولى على طريق نزع السلاح النووي.