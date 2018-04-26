تسجيل
12:59 26 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    رئيس كوريا الجنوبية وزوجته، في أثناء الاحتفال بعيد الاستقلال، 1مارس/ أذار 2018

    هل تكتب الكوريتان تاريخا جديدا للعلاقات بينهما غدا

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    في القرية الحدودية المشتركة بين الكوريتين "بانمونجوم" تجرى، غدا الجمعة، وقائع قمة تاريخية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن.

    تعتبر قمة "بيت السلام" بين الرئيسين الكوريين تاريخية، في وقت أعلنت فيه كوريا الشمالية وقف تحديث برنامجها النووي، بينما تسعى كوريا الجنوبية إلى الحوار مع الشمال بشأن السلاح النووي وأمور أخرى تخص العلاقات المتوقفة بين البلدين منذ سنوات طويلة.

    ويستقبل الرئيس الجنوبي، الزعيم الشمالي في الخط العسكري الفاصل بينهما أمام غرفة الاجتماعات للجنة الهدنة العسكرية، حسب وكالة الأنباء يونهاب.

    وسيكون الثالث من نوعه، بعد لقاءين سابقين بين كيم جونغ إيل "والد زعيم كوريا الشمالية الحالي"، ورؤساء كوريا الجنوبية كيم داي جونغ وروه مو هيون، أو القمة الأولى بعد أكثر من 10 سنوات من القمة الأخيرة في 2007.

    ورفعت الحكومات المحلية والمنظمات المدنية أعلام "إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية" في كوريا الجنوبية، وترفع الأعلام التى تحمل صورة ظلية زرقاء لشبه الجزيرة الكورية على خلفية بيضاء والتى ترمز إلى الرغبة في المصالحة وإعادة التوحيد.

    وكان الرئيس كيم جونغ أون قد ألقى خطابا في بداية العام الحالي، وأبدى نيته إرسال رياضيين إلى أولمبياد بيونغ تشانغ.

    وأعقب ذلك محادثات بين الكوريتين حول الوفود الرياضية، وبالفعل شارك رياضيون من الشمال في الأولمبياد واستضاف الرئيس الجنوبي وفد الشمال في مكتبه الرئاسي، وسلمهم دعوة إلى كيم جونغ أون لزيارة كوريا الجنوبية.

    ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله في بيان إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.

    وأكدت كوريا الشمالية إنها ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية بدءا من السبت 21 أبريل.

    ولقي إعلان كوريا الشمالية وقف تجاربها النووية، ترحيبا عالميا، فأكدت الخارجية الصينية "أن قرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية يساعد على تخفيف حدة التوتر ونزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية".

    أما الرئيس الأمريكي ترامب فقال خلال لقائه بالرئيس الفرنسي ماكرون:"سيكون لدينا لقاء مع كيم جونغ أون، وسيكون ذلك قريبا جدا، لقد أبلغونا بشكل صريح بأنهم يريدون عقد لقاء في أقرب وقت وهذا أمر جيد للعالم بأسره".

    واعتبر البيان الختامي للاجتماع الوزاري لبلدان "مجموعة السبع" في تورونتو، اليوم الثلاثاء 24 أبريل/نيسان، أن التصريحات الأخيرة لكوريا الشمالية هي الخطوة الأولى على طريق نزع السلاح النووي.

    انظر أيضا:

    على غير المعتاد... البيت الأبيض يمدح كوريا الشمالية
    ترامب: كوريا الشمالية تتصرف بشكل منفتح جدا ويبدو أنه بشكل صادق واللقاء قريب
    روسيا: فشل "الاتفاق النووي" الإيراني قد يؤثر سلبا على الاتفاقات المقبلة مع كوريا الشمالية
    "مجموعة السبع" تعلق على تصريحات كوريا الشمالية الأخيرة
    موقف وزير الدفاع الأمريكي من الحوار مع كوريا الشمالية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار كوريا, أخبار العالم, صواريخ, الخارجية الكورية الجنوبية, الخارجية الكورية الشمالية, مون جيه إن, ترامب, كيم جونغ أون, أمريكا, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, اليابان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركات في مسابقة الجمال حسناء روسيا لعام 2018 خلال المسابفة في فندق كورستون في موسكو
    حسناوات من كل أنحاء روسيا على منصة واحدة
    السعودية تورط قطر في لعبة الكماشة الأمريكية
    السعودية تورط قطر في "لعبة الكماشة" الأمريكية
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك