تسجيل
12:59 26 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    برج آزادي في طهران

    خبير: إيران تملك الحق في رفض أي اتفاق نووي جديد لا يخدم مصالحها

    © Fotolia / Curioso Photography
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    مستجدات التهديدات بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران (30)
    0 10

    قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي في واشنطن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبد استعدادا للدفاع عن الاتفاق النووي.

     وأشار ماكرون إلى اعتقاده أن ترامب لن يتمسك بالاتفاق النووي، ولكنه (ترامب) "أبدى انفتاحا لفكرة التوصل لاتفاق جديد أوسع ومنظم مع إيران".

    حول هذا قال محمد نور الدين، المتخصص في الشؤون الإيرانية، إن طهران وحدها تملك الحق في أن تقرر ما إذا كان هناك اتفاق نووي جديد أم لا، خاصة أنها التزمت بشكل كامل بالاتفاق الذي تم توقيعه في العام 2015، ولم تلتزم به الدول الأخرى، مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا.

    وزارة الخارجية الأمريكية
    © AFP 2018 /
    واشنطن لا تعتزم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران بل تريد صياغة وثيقة إضافية إليه
    وأضاف الأكاديمي والخبير المصري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 26 أبريل/ نيسان، أن أي محاولة لإجبار إيران على التوقيع على اتفاق نووي جديد، سيكون مصيرها الفشل، إذا لم تكن بنود هذا الاتفاق مقنعة لطهران، خاصة أن الاتفاق الحالي يضمن للجميع حقوقهم، في حياة آمنة وبلا اعتداءات.

    وتابع نور الدين: "مؤخرا، اتفق دونالد ترامب مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على أن لا ينسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي، في مقابل تهديد إيران بفرض عقوبات جديدة عليها، واليوم يكشف الرئيس الفرنسي أن نظيره الأمريكي لا يريد المضي قدما في الالتزام بالاتفاق النووي أو دعمه، هم ينقلبون بشكل واضح على اتفاقهم".

    ولفت الدكتور محمد نور الدين، إلى أن أي اتفاق من هذا النوع لن يكون ملزما لإيران، فالدول الكبرى التي سبق لها أن وقعت على الاتفاق النووي، ستضع طهران في موقف أقوى، فهي ستكون التزمت بالاتفاق إلى آخر مدى، وبعد نقض الاتفاق وانسحاب الدول المؤثرة منه، لن يكون أمام إيران إلا استكمال برنامجها النووي.

    وشدد نور الدين على أن إيران سيحق لها، في حالة التهديد بفرض عقوبات عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الموقعة على الاتفاق، بأن تلجأ إلى القضاء الدولي، كما أنه يحق لها في حالة محاولة إجبارها على التوقيع على اتفاق نووي جديد، أن ترفض، وأن تلجأ إلى القانون الدولي لتفسير الاتفاق الأول والاختلاف بينه وبين أي اتفاق جديد، واستغلاله بما يخدم مصالحها فقط.

    وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي ومن خلال كل تصريحاته وآخرها لم يبد استعدادا للدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني ويعتقد، أن ترامب لن يتمسك بالاتفاق النووي.

    وأضاف "نشدد على ضرورة احترام الاتفاق النووي الإيراني وقد استنتجت إرادة ترامب الواضحة بعدم دعم الاتفاق. وأتمنى أن نتمكن من العمل على جدول أعمال إيجابي بغض النظر عن قرار ترامب، بشأن الاتفاق النووي، والذي سيتخذه في الـ 12 من مايو/ أيار المقبل. وبغض النظر عن القرار الأمريكي المقبل… سوف نعمل سويا في المنطقة على خلق اتفاق أوسع وكادر استراتيجي للحوار مع إيران".

    يذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أعلن، الاثنين الماضي، أن رئيسي ألمانيا وفرنسا سيحثان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ما دام ذلك سيؤدي إلى حدوث مشكلات كبيرة.

    وأضاف أنه خلال اجتماعات مقبلة في واشنطن ستحث المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الأمريكي على عدم الانسحاب من الاتفاق، الذي ينص على تخفيف العقوبات عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي كما أفادت وكالة "رويترز".

    الموضوع:
    مستجدات التهديدات بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران (30)

    انظر أيضا:

    ماكرون: ترامب لن يحافظ على الاتفاق النووي مع إيران
    ماكرون: فرنسا لن تتراجع عن الاتفاق النووي الإيراني
    واشنطن لا تعتزم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران بل تريد صياغة وثيقة إضافية إليه
    شمخاني: أي توافق أوروبي أمريكي حول الفترة المحددة في الاتفاق النووي "عدیم القیمة"
    النفط ينخفض بعد تعليقات ترامب وماكرون بشأن الاتفاق النووي الإيراني
    ترامب: الاتفاق النووي مع إيران غير معقول وما كان ينبغي إبرامه
    روسيا: فشل "الاتفاق النووي" الإيراني قد يؤثر سلبا على الاتفاقات المقبلة مع كوريا الشمالية
    الكلمات الدلالية:
    الاتفاق النووي الإيراني, أخبار إيران, أخبار العالم, الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, ترامب, إيران, العالم, ألمانيا, فرنسا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركات في مسابقة الجمال حسناء روسيا لعام 2018 خلال المسابفة في فندق كورستون في موسكو
    حسناوات من كل أنحاء روسيا على منصة واحدة
    السعودية تورط قطر في لعبة الكماشة الأمريكية
    السعودية تورط قطر في "لعبة الكماشة" الأمريكية
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك