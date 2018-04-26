خامنئي: على الدول المسلمة أن تتحد ضد أمريكا

دعا المرشد الإيراني على خامنئي، العالم الإسلامي إلى التصدي لأمريكا بصفوف متماسكة.

وقال خامنئي، إن "على الدول المسلمة أن تقف صفا واحدا ضد أمريكا والأعداء" قائلاً: "إيران ستصمد في وجه محاولات الترهيب الأمريكية"، وذلك وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يقول إنه يرغب في الخروج من سوريا

وأضاف: قاومت إيران بنجاح محاولات الترهيب من أمريكا وقوى أخرى متغطرسة وسنواصل المقاومة، على كل الدول المسلمة أن تتحد ضد أمريكا والأعداء الآخرين".

وأكد المرشد الإيراني أن "الرئيس الأمريكي قال "بكل وقاحة" للدول العربية إذا لم نكن موجودين لن تستمروا أسبوعا واحدا في الحكم، وهذا هو "قمة الذل"، مضيفا أن "الأنظمة الغبية في بعض الدول تقوم بقتل الناس كما يحصل في اليمن وفي باكستان".

وكان ترامب قد طالب الدول العربية الرغبة في بقاء القوات الأمريكية في سوريا، أن تدفع أموالا مقابل بقاء تلك القوات، بحسب قوله.

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال: "إنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها".