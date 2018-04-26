شبح العقوبات الأمريكية يهدد الشركات الألمانية في روسيا

أعلنت غرفة التجارة الخارجية الروسية الألمانية في بيان لها، اليوم الخميس، أن خسائر الشركات الألمانية في روسيا بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا قد تصل إلى 1.5 مليار يورو.

© REUTERS / Mike Segar/Files "موديز": قوة الاقتصاد الروسي قادرة على مواجهة العقوبات الأمريكية

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الغرفة: "الخسائر قصيرة الأمد في العام المالي الجاري تقدر من قبل المشاركين بالاستطلاع بمئات الملايين من اليورو وقد تصل إلى 377 مليون يورو، والخسائر متوسطة الأمد تشكل حسب التقييم المتوسط ما لا يقل عن 0.82 مليار يورو، وفي أسوأ الأحوال قد تصل خسائر الشركات المستطلعة إلى قرابة 1.5 مليار يورو".

وقال ماتياس شيب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الخارجية الروسية الألمانية: "في نطاق أنشطة الشركات الألمانية بأكملها في روسيا والتي تخاطر بأن تصبح رهينة لطرف ثالث، هناك خطر بتكبد خسائر بالمليارات".

وجددت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، قائمة العقوبات المفروضة على روسيا عن طريق إدراج أسماء 38 شركة وشخصية روسية.

وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

ازدادت العلاقات بين موسكو وواشنطن تأزما، عندما أغلقت الولايات المتحدة القنصلية العامة الروسية في سان فرنسيسكو، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن، ردا على تقليص عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، الذي جاء بدوره ردا على مصادرة الولايات المتحدة بعض المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها، على خلفية قضية تسمم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا، والأزمة السورية.