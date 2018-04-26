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12:58 26 أبريل/ نيسان 2018
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    وزير الدفاع الإسرائيلى ليبرمان

    ليبرمان: إذا هاجمتنا إيران سندمر طهران وكل موقع عسكري لها في سوريا

    © Sputnik . Maxim Blinov
    العالم
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    أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أنه "إذا هاجمت إيران تل أبيب، فإن إسرائيل ستضرب طهران، وستدمر كل موقع عسكري إيراني يهدد إسرائيل في سوريا"، مهما كان الثمن.

    وفي حوار مع صحيفة "إيلاف"، قال ليبرمان إن بلاده لا تريد الحرب مع أحد، لكنها لن تسمح بمنصات إيرانية في سوريا مهما كان الثمن، مؤكدا أن النظام الإيراني يعيش آخر أيامه.

    أفيغدور ليبرمان
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
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    وقال، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة لبحث قضايا أمنية مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس ومع مستشار الأمن القومي الجديد جون بولتون، إنه "إذا هاجمت إيران تل أبيب، فإن إسرائيل ستضرب طهران".

    وعن العلاقات بالدول العربية التي رفض تسميتها، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن "هناك حوارا مع دول عربية، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وثمة تفاهم على نحو 75 في المئة من الأمور"، لافتا إلى وجود حوار بناء وتفاهم تام مع الدول العربية حول قضايا المنطقة المفصلية.

    ويرى ليبرمان أن "النظام الإيراني الحالي يعيش أواخر أيامه، وأن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي سيؤدي إلى انهيار طهران اقتصادياً، وهذا ما يخشاه النظام الإيراني الذي انفق في سوريا حتى الآن أكثر من 13 مليار دولار، وينفق ملياري دولار سنويا على حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي والمليشيات الإرهابية الأخرى، ما أضعف طهران وأفرغ خزائنها"، حسب تعبيره.

    وأضاف أن "استيلاء القيادة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني على مقدرات وخيرات البلاد، واستبعاد الشعب، تسبب بانهيار الاقتصاد بشكل خطير، وقاد إلى نشوب حركات احتجاجية تتعاظم وتتسع يوما بعد يوم"، حسب قوله.

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