فرنسا تكشف أكثر من 400 متبرع لمنظمات إرهابية في البلاد

أعلن النائب العام في باريس، فرانسوا مولينز، اليوم الخميس، أنه تم تحديد أكثر من 400 متبرع لمنظمات إرهابية في فرنسا، خلال عامين.

موسكو — سبوتنيك. وقال مولينز لإذاعة "فرنسا إنفو": "نعرف أن منظمات مثل تنظيما "داعش" و"القاعدة" (المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا وبعض الدول) تحتاج إلى المال لتلبية عدد من الاحتياجات… هم بحاجة إلى المال، لدعم أعمالهم الإرهابية… نحن نقوم بعمل سمح لنا خلال العامين الماضيين بتحديد 416 متبرعا و 320 "جامعي" أموال في فرنسا، يقيمون بشكل رئيسي في تركيا ولبنان، وبفضل ذلك يمكن للجهاديين في سوريا والعراق الحصول على التمويل".

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واستند النائب العام إلى بيانات تفيد بأن الإرهابيين أنفقوا 25 ألف يورو للتحضير لهجمات في باريس في كانون الثاني/يناير 2015 ، و80 ألف يورو في تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام.

ويذكر أنه يعقد في باريس، يومي 25 و26 نيسان/أبريل، مؤتمر دولي حول مكافحة تمويل الإرهاب.

كما شهدت فرنسا هجمات إرهابية متكررة خلال الأعوام الأربعة الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، وكان أبرزها سلسلة اعتداءات متزامنة بتفجيرات انتحارية وإطلاق نار جماعي، وقعت وسط العاصمة باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أسفرت عن مقتل أكثر من 130 شخصا، فيما عرف إعلامياً بـ "اعتداءات باريس".