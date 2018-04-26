مجلس الدوما: روسيا تملك وسائل تقنية لإعماء الطائرات الأمريكية

وأوضح نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع، أن جميع هذه الوسائل تهدف لتأمين الحماية المباشرة لقاعدتي، طرطوس وحميميم، وبطبيعة الحال هذا ينطبق أيضاً على السكان المسالمين والأهداف التابعة للقوات المسلحة السورية.
ويرى السياسي الروسي أن ما يدعو للاستغراب هو أن البنتاغون يعلن أن هناك في سوريا خصم يقوم بإعماء طائراته، في الوقت الذي تتصرف فيه الولايات المتحدة نفسها مع حلفائها كمعتدية، بحكم كونها عدوا للشعب السوري.
يذكر أنه سبق وأفادت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية، نقلا عن قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية، توني توماس، بأن الخصوم في سوريا يستخدمون "التشويش" لإسكات المنظومات التقنية الموجودة على متن الطائرات الأميركية.
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