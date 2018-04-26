مجلس الدوما: روسيا تملك وسائل تقنية لإعماء الطائرات الأمريكية

صرح نائب رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الدفاع يوري شفيتكين، اليوم الخميس، بأن روسيا تملك وسائل تقنية لإعماء الطائرات الأميركية، وهي تقوم بحماية قاعدتي طرطوس وحميميم