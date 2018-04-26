ولايتي: إيران لن تتمسك بالاتفاق النووي إذا تسبب لها في ضرر

طهران- سبوتنيك. وأضاف ولايتي، اليوم الخميس 26 أبريل/ نيسان، أن إيران لن تتمسك بالاتفاق النووي إذا تسبب لها في ضرر، مشيرا أنها لن تقبل عقوبات جديدة ضدها تحت أي مسمى.نقض الاتفاق النووي فإيران ستعمل بما يخدم مصلحتها".
كما لفت إلى أنه "إذا خرجت أمريكا من الاتفاق سنخرج منه"، مضيفا: "إذا بقيت أمريكا في الاتفاق، لكنها طرحت عقوبات باسم جديد فلن تقبل إيران بهذا الأمر".
وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، كريستوفير فورد، قد أعلن أن الولايات المتحدة لا تعتزم إعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران، ولكنها تبحث إضافة بنود جديدة عليه.
وقال فورد، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء: "الولايات المتحدة لا تعتزم إجراء مباحثات حول خطة العمل المشتركة أو تغيير شروطها، نحن نبحث عن اتفاقية إضافية تنص على مجموعة من قيود القواعد الإضافية".
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