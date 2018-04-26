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20:32 26 أبريل/ نيسان 2018
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    منظومة الدفاع الجوية إس-400 (تريومف) تصل سيفاستوبل، القرم، روسيا

    الناتو يتطلع لحصول تركيا على نظام الدفاع الصاروخي من دول الحلف

    © Sputnik . Sergey Malgavko
    العالم
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    أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، حق السلطات التركية في اتخاذ قرار الحصول على نظام الدفاع الصاروخي بشكل مستقل، معربا عن أمله بأن تعطي أنقرة الأفضلية من الناحية التقنية العسكرية لدول حلف الناتو.

    وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
    وزير خارجية تركيا: علاقتنا مع روسيا قوية ولكنها ليست بديلة لعلاقتنا مع حلف الناتو أو أميركا
    بروكسل — سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، ردا على سؤال حول موقف الناتو من خطط تركيا الحصول على منظومة "إس —400": "نحن نعلم مخاوف بعض أعضاء حلف الناتو حول هذا الصدد، بما في ذلك من الجانب الأميركي، وأنا أرحب أيضا حقيقة بمشاركة  تركيا في الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية فيما يخص الحصول على النظام الأميركي "باتريوت"، واتفقوا على التعاون مع المجموعة الفرنسية الإيطالية "يوروسام"، من اجل الحصول على نظام الدفاع الصاروخي، ونحن بالتأكيد نرحب بإمكانية الحصول على نظام الدفاع الصاروخي من الناتو".

    وأوضح الأمين العام للناتو، أن الحلف "يسعى إلى الحوار المفتوح " مع روسيا.

    ووقع ممثلو كل من روسيا وتركيا في أنقرة اتفاق قرض حول توريد "إس-400"، ووفقاً لبيان صادر عن أمانة سر صناعة الدفاع في تركيا، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا المنظومة التي ستخدم من قبل الموظفين الأتراك، واتفق الطرفان على التعاون التقني في هذا المجال لتطوير نظام الصواريخ المضادة للطائرات في تركيا.

     

    انظر أيضا:

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    تركيا لن تستخدم "إس 400" في عملية غصن الزيتون
    الكلمات الدلالية:
    روسيا تورد إس 400 إلى تركيا, صواريخ إس 400, حلف الناتو, الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ, الناتو, تركيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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