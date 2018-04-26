إيران ترغب باستيراد مروحيتين "كا 226 تي" من روسيا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "مروحيات روسيا " أندريه بوغينسكي اليوم الخميس أن الشركة تسلمت أول طلب من إيران لتوريد مروحيتين "كا 226 تي" المتعددة الأغراض.

© Sputnik . Kirill Kallinikov الأردن تحصل على مروحية روسية عملاقة (فيديو)

موسكو — سبوتنيك . وقال بوغينسكي ردا عن سؤال لأحد الصحفيين خلال العرض الجوي "أوراسيا للطيران 2018": "المفاوضات جارية، ولا أريد إفشاء اسم الشركة، لكن هناك طلب من إيران لاستيراد أول مروحيتين من طراز "كا-226" بالمواصفات المدنية، والآن يجري العمل على مرحلة ما قبل العقد".

وفي وقت سابق، وبناء على طلب من الجانب الإيراني، تم اختبار مروحية "كا 226 تي" بنجاح في إيران في درجات حرارة عالية للغاية.

وتهدف هذه الاختبارات التي ستستمر حتى نهاية آب/ أغسطس، لاختبار إمكانية استخدام المروحية المذكورة في ظروف درجة حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية.

يذكر أنه تم تصميم مروحية "كا-226تي" الخفيفة المتعددة الأهداف للقيام بتنفيذ مهام النقل بالإضافة إلى المهام الخاصة، وذلك في جميع أنواع الأحوال الجوية، وتستطيع هذه المروحية نقل شحنات يبلغ إجمالي وزنها حتى 1.5 طن إلى مسافة حتى 600 كيلومتر، ويبلغ وزن المروحية لحظة الإقلاع- 3.4 طن.

وبالإضافة إلى ذلك، ستنظم الشركة الروسية بالاشتراك مع الشركة الإيرانية، في بداية أيلول/ سبتمبر القادم، مؤتمرا لاطلاع المشترين المحتملين على نتائج التجارب وخصوصيات الاستخدامات ومميزاتها.

وأشارت الشركة إلى أن اختبار المروحية في مثل هذه الظروف بإيران سيجعل المروحية أكثر جاذبية بالنسبة للمشترين المحتملين ليس فقط في إيران، بل وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وأضافت بأن هناك اهتماما جديا بهذه المروحيات في المنطقة، وأعربت عن أملها بعقد العديد من الصفقات.