إيران ترغب باستيراد مروحيتين "كا 226 تي" من روسيا

وفي وقت سابق، وبناء على طلب من الجانب الإيراني، تم اختبار مروحية "كا 226 تي" بنجاح في إيران في درجات حرارة عالية للغاية.
وتهدف هذه الاختبارات التي ستستمر حتى نهاية آب/ أغسطس، لاختبار إمكانية استخدام المروحية المذكورة في ظروف درجة حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية.
يذكر أنه تم تصميم مروحية "كا-226تي" الخفيفة المتعددة الأهداف للقيام بتنفيذ مهام النقل بالإضافة إلى المهام الخاصة، وذلك في جميع أنواع الأحوال الجوية، وتستطيع هذه المروحية نقل شحنات يبلغ إجمالي وزنها حتى 1.5 طن إلى مسافة حتى 600 كيلومتر، ويبلغ وزن المروحية لحظة الإقلاع- 3.4 طن.
وبالإضافة إلى ذلك، ستنظم الشركة الروسية بالاشتراك مع الشركة الإيرانية، في بداية أيلول/ سبتمبر القادم، مؤتمرا لاطلاع المشترين المحتملين على نتائج التجارب وخصوصيات الاستخدامات ومميزاتها.
وأشارت الشركة إلى أن اختبار المروحية في مثل هذه الظروف بإيران سيجعل المروحية أكثر جاذبية بالنسبة للمشترين المحتملين ليس فقط في إيران، بل وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وأضافت بأن هناك اهتماما جديا بهذه المروحيات في المنطقة، وأعربت عن أملها بعقد العديد من الصفقات.
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