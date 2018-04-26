الخارجية الفلسطينية: الرئيس الفلسطيني يخطط لزيارة روسيا الصيف القادم

رام الله — سبوتنيك. وقال المالكي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا عن سؤال حول ما إذا كان الرئيس الفلسطيني يخطط لزيارة روسيا: "بالتأكيد قبل كل شيء يحرص الرئيس عباس على رؤية الرئيس بوتين مرتين في السنة على الأقل من أجل المناقشة والتشاور، ونحن لا نستبعد فرصة الذهاب إلى روسيا ربما بعد رمضان".

وأضاف: "سيبدأ رمضان في 15 أيار/ مايو، ربما بعد ذلك سنتحدث مع سفيرنا في موسكو، وفي نفس الوقت ستكون هناك اتصالات مع نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف أو وزير الخارجية الروسي لافروف، حول إمكانية زيارة عباس هذه إلى روسيا، في هذا الصيف".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى موسكو، رفض فلسطين التعاون مع واشنطن كوسيط في عملية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحا أن هذا الموقف ينبثق من رفض فلسطين لتصرفات الولايات المتحدة المنحازة كلياً لإسرائيل.