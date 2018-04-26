تسجيل
20:33 26 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    أعلن الخبير في مجال الدفاع الجوي في الأركان الروسية، سيرغي بيزنوغيخ، أن الأركان الروسية عرضت على الصحفيين حطام الصواريخ المجنحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية التي ضربت سوريا.

    خردة ذكية اسمها "الجيش الأمريكي"

    © Sputnik . Igor Ermachenkov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 11

    قال الكاتب والمحلل السياسي السوري، بسام هاشم: هو الهدوء الذي يسبق عاصفة "الأخطاء" والارتجالات الكبرى وردود الفعل الخارجة عن السيطرة، أو الهدوء الذي يحمل معه الإذعان والقبول والاعتراف المرغم بالواقع الاستراتيجي الجديد.

    ضابط سوري يكشف عن مصير القوات العربية فيما إذا تورطت ودخلت سوريا
    وأشار الكاتب السوري في مقاله،  الذي نشرته صحيفة "البعث" السورية، عن الأوضاع السياسية في العالم بعد "الهجوم الثلاثي" على سوريا، إلى أنه في جميع الأحوال هو الهدوء المخادع والكاذب والمغري، والمدمر، والذي عادة ما يهز، ودون سابق إنذار، معادلات قديمة وبالية تحولت، خلسة، وبفعل عوامل القوة الصاعدة، إلى أوهام وترهات وأساطير لا علاقة لها بالحاضر في شيء.

    ولفت الكاتب إلى أنه وعلى هذا النحو، تتحول نهايات الحرب على سوريا — كما نشهد وقائعها وارتداداتها كل يوم — إلى مرجل هائل لتطور نمط مختلف من العلاقات والتفاعلات الديموغرافية والمجتمعية وولادة نظام عالمي جديد. على حد وصف الكاتب.

    وأضاف: تتلاقى وتتقاطع التحالفات — إقليميا وقاريا، تتفكك وتتضارب، ولكن الحرب على سوريا، وما انطوت — وتنطوي — عليه من نتائج وتداعيات، سياسية وأمنية وإنسانية خاصةً، تبقى الجذر الذي سيغذي التحولات العملاقة التي تنتظر عالمنا للحقبة المقبلة، وهو الذي سيمد هذه التحولات بالطاقة الضرورية للاستمرار والنمو.

    ومضى هاشم قائلا: وعلى هذا النحو أيضا، يمكن متابعة وقائع الاندفاع والتفاؤل ومن ثم المراوحة في الجمود، وحقائق التقدم السريع قبل العودة المرتجلة والتراجع العشوائي… ينطبق ذلك على التطورات اليومية للأوضاع في سوريا، وعلى العلاقات بين القوى الكبرى ذاتها، وداخل حلف الناتو، وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبين ضفتي الأطلسي، كما ينطبق أيضا على الاتفاق النووي الإيراني وملف التجارة العالمية والتحالفات والعداوات المتقلبة في الشرق الأوسط، بما في ذلك العلاقات العربية — العربية، والصراع العربي الإسرائيلي.

    حمد بن جاسم
    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    حمد بن جاسم يدافع عن الوجود الأجنبي في قطر ويذكر السعودية بـ"غزو الكويت"
    وقال: هكذا… يدرك كثيرون أنه موسم الخسارات المعممة والهروب الجماعي، وأن التوازنات الإقليمية والدولية تدخل مرحلة مختلفة، بل هي دخلتها فعليا، وأن من المهم استباق الزمن للحصول على بطاقة تعفي، على الأقل، من الجلوس على مقاعد المهزومين. غادر ولي العهد السعودي الولايات المتحدة الأمريكية في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أسابيع، مقدما الضمانات المطلوبة للحصول على العرش، ووصل الرئيس الفرنسي إلى العاصمة واشنطن أملا بالحلول محل بريطانيا والجلوس في "حضرة" ترامب كمتحدث باسم الأوروبيين.

    مبينا أن الجميع يتحدث عن الوضع في سوريا مدركين أن الانتصار السوري الكامل بات حقيقة واقعة هي أقرب إلى المحطة النهائية، وأن ما تبقى لا يعدو كونه مسافة طريق. كل ما بوسعهم القيام به هو مفاوضة ترامب على عدم الانسحاب السريع من سوريا فيما هو لا يستعجل إلا البيع والشراء في الخردة التي يسمونها الجيش الأمريكي "الجميل والجديد والذكي"، وهم معنيون بعدم الانسحاب من سوريا لأنهم يستشعرون أنه هاهنا مفترق الطرق الذي ستتقرر من بعده مصائر "ممالك ومشايخ النفط"، ومعها سياسات التبعية والاستتباع، وشراء الولاءات الداخلية والحمايات الخارجية واستدعاء التدخل الأجنبي في شؤون المنطقة، عدا عن اللعب على بذر الفوضى وإذكاء مشاعر الكراهية والتحريض على التطرف واستخدام العنف. على حد وصف الكاتب السوري.

    عادل الجبير
    © REUTERS / REMO CASILLI
    الجبير: على قطر دفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا
    وأضاف: يحجون إلى ترامب الذي يدرك في قرارة نفسه أن النيران موشكة على الاشتعال في الثوب الأمريكي… ويحاولون اقتطاع مربع هنا ومربع هناك، في لعبة شطرنج شبه منتهية ومحسومة النتيجة. لقد فات الوقت كثيرا على محاولات إعادة لملمة صفوف العدوان، وكل ما يستطيعونه هو المناورة العبثية والتأخير المجاني. بل وباتت أية خطوة غير مدروسة بدقة محفوفة بأشد التداعيات سلبية، بما في ذلك الجرأة على التفكير بمعاودة الاعتداء على سوريا، أو الاستخفاف بعواقب التنصل الأحادي الجانب من الاتفاق النووي مع إيران، أو ارتكاب الخطأ الفادح والشنيع الذي يقود إلى التحرش بـ"روسيا بوتين"، ولن نقول بخداعها — كما يمكن لشخص مثل أردوغان أن يقع تحت تأثير تفكيره الضحل وسذاجته الاستراتيجية. بحسب تعبير الكاتب السوري.

    وخلص هاشم إلى أنه "الهدوء الذي سيبقى هدوءا إلى أن يرتكب أحدهم — أو يرتكبون معا — تلك الخطيئة التي تزين لهم أن إرسال موجة جديدة من المرتزقة إلى سوريا يمكن لها — مثلا — أن تقلب الموازين، أو أن تجدد الأمل بإعادة التفاوض حيال مستقبل الإرهاب والإرهابيين- كل الإرهابيين ولو كانوا شرق الفرات كما يرددون — أو حتى إعادة تزخيم جنيف وفق قراءاتهم بحيث يحصّلون بالسياسة ما عجزوا عن تحصيله بالحرب.

    وختم قائلا: ولكنه الهدوء الذي سينفجر، هذه المرة، في وجه من لم يرفض استيعاب الدروس السورية.

    انظر أيضا:

    مجلة: هل تهاجم إسرائيل "إس - 300" في سوريا (فيديو وصور)
    قيادي سوري في حزب البعث يكشف عن استخدام سلاحين خلال العدوان الثلاثي على سوريا
    "تمويل مشروع إرهابي"... رسالة بريد إلكتروني تكشف عن احتمالية تعاون فرنسي مع "داعش" في سوريا
    ماكرون: ترامب لن يحافظ على الاتفاق النووي مع إيران
    هل يبتز ترامب دول الخليج ولماذا بادر الجبير بذكر قطر؟
    الكلمات الدلالية:
    اخبار سوريا, أخبار الأزمة السورية, اخبار العالم, الاتحاد الاوروبي, الهجوم الثلاثي على سوريا, الأزمة السورية, الجيش الأمريكي, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة لجزيرة غوام التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
    الأرض من نافذة مركبة الفضاء: كيف يبدو جسر القرم وغيره من الأجسام الأرضية من الفضاء
    ماكرون الصادق يحارب الكذب دفاعا عن الديمقراطية
    ماكرون الصادق يحارب الكذب دفاعا عن الديمقراطية
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك