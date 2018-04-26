883 قتيل مدني نتيجة غارات التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بقيادة الولايات المتحدة، أنه نتيجة لضربات التحالف في سوريا والعراق، منذ عام 2014، قتل 883 مدنيا.

© AP Photo / Gabriel Chaim الدفاع الروسية تعرض بالصور حجم الدمار الذي خلفه قصف التحالف الدولي على الرقة السورية

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في البيان الصادر اليوم الخميس عن الدائرة الصحفية للتحالف: "حتى الآن، استنادا إلى المعلومات المتاحة، ووفقا لتقرير فرق المهام الموحدة المشتركة (سي جي تي إف- أو أي آر)، قتل ما لا يقل عن 883 مدنيا، نتيجة لضربات التحالف من بداية العملية".

يشار إلى أن "التحالف الدولي" اعترف، نهاية آذار/ مارس الماضي، بمقتل 855 مدنيا نتيجة غاراته على سوريا والعراق خلال عملية مكافحة "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وحينها أقر التحالف بقيادة الولايات المتحدة بأن ضرباته أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 855 مدنيا في سوريا والعراق منذ بداية العملية العسكرية ضد الإرهابيين في آب/ أغسطس من العام 2014.