مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إيران جندت أكثر من 80 ألف مقاتل في سوريا

اتهم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس 26 أبريل/ نيسان، إيران بتجنيد عدد كبير من المقاتلين في سوريا.

وذكر المندوب الإسرائيلي، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز"، أن "إيران جندت أكثر من 80 ألف مقاتل شيعي في سوريا"، مشيرا إلى أن قاعدة التجنيد تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن دمشق.

ورفع دانون، أمام مجلس الأمن الدولي، خريطة. وقال "ما يمكن أن تروه هنا هو مركز التحريض والتجنيد المركزي في سوريا. هناك أكثر من 80 ألف مسلح شيعي في سوريا تحت السيطرة الإيرانية ".

وتابع "هذه هي القاعدة، على بعد ما يزيد قليلا عن خمسة أميال من دمشق، حيث يتم تدريبهم على ارتكاب أعمال إرهابية. في سوريا والمنطقة".