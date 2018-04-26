سلامي: قادرون لو شئنا على تدمير أية قاعدة للأعداء

وشدد بأننا قمنا بفضل قدراتنا الذاتية ولا يمكننا الاعتماد على القدرات الخارجية وأضاف لقد بلغنا ذلك المستوى من القدرات في الجو والبحر والبر بحيث نحبط أي هجوم عسكري للعدو مهما كان حجمه ونطاقه وقدرته.
وأشار إلى القدرات التي حققتها القوات البحرية الإيرانية في مجال البحر وأضاف أن أكبر قلق للعدو اليوم هو أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا لو وقع حدث ما في البحر.
ونوه إلى أن ثقل قدرات العدو تحول من البحر إلى الجو وأضاف أنه وقبل 15 عاما لم نكن نمتلك تكنولوجيا القدرات الجوية لكننا اليوم نمتلك رادارات متطورة ومنظومات صاروخية بعيدة المدى وأكثر تطورا بفضل خبرائنا ولسنا بحاجة الى أحد.
وأكد العميد سلامي بأن إيران أصبحت تمتلك قدرات واسعة مردفا القول لقد أحبطنا سيناريو الحرب العسكرية بحيث أن الرئيس الأمريكي لا يتحدث اليوم عن الخيار العسكري.
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