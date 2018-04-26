وزير الخارجية الأمريكي الجديد يزور السعودية والأردن وإسرائيل مطلع الأسبوع

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN رسميا... بومبيو يتولى منصب وزير الخارجية الأمريكي

وقالت هيذر نويرت، للصحفيين: إن وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو يعتزم السفر إلى المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد توقف في بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

وأضافت نويرت: "لم يسبق لأي وزير خارجية آخر في التاريخ الحديث القيام برحلة بالسرعة التي سيقوم بها الوزير بومبيو. بحسب ما نقلته "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين مدير المخابرات المركزية السابق مايك بومبيو وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وذكر الكونغرس، في بيان له، أنه "تم ترشيح بومبيو لمنصب وزير الخارجية الأمريكية بأصوات 75 عضوا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الثلاثاء 13 مارس/ آذار، تعيين مدير الـ"سي آي إيه" مايك بومبيو، وزيرا للخارجية، بدلا من ريكس تيلرسون.