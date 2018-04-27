ترامب يقدم للكونغرس تقريرا "سريا" عن روسيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قدم للكونغرس الأمريكي تقريرا بشأن مكافحة "النفوذ الروسي الضار" كما هو مطلوب في ميزانية الدفاع الأمريكية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب في رسالة موجهة إلى قيادة الكونغرس: "وفقا لما ينص عليه القانون، أرسل لكم تقريرا مطلوبا بموجب الفقرة 1256 من ميزانية الدفاع لعام 2018".

© AP Photo / Andrew Harnik ترامب: التحقيق بقضية "التدخل الروسي" بالانتخابات الأميركية عارا على واشنطن

يشار إلى أن نص التقرير لم ينشر، وربما لن ينشر، كونه يحتوي على معلومات سرية.

يتطلب هذا البند المشار إليه في ميزانية الدفاع من الرئيس إعداد تقرير حول العمليات في الفضاء السيبراني وفي مجال المعلومات. حيث اضطرت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع إلى تقديم "مقترحات لتعزيز العمليات المشتركة والإقليمية وخطط الاتصالات الاستراتيجية التي تهدف إلى التصدي لحرب المعلومات، والنشاط الضار لروسيا". هذا بالإضافة إلى الإبلاغ عن خطط التعاون المشتركة مع أوروبا، لتحديد مجالات التعاون مع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن السيبراني.

ويجري في وزارة العدل وفي الكونغرس تحقيقا بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وكذلك حول العلاقات المزعومة بين ترامب وروسيا، والتي تم نفيها في البيت الأبيض وفي الكرملين على حد سواء.

يذكر أن روسيا نفت مرارا وتكرارا اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية ومحاولات التأثير على الانتخابات في دول مختلفة. ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف هذه الاتهامات بأنها "بدون دليل على الإطلاق".