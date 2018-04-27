فنزويلا وبنما تتفقان على عودة السفراء

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الخميس، إن فنزويلا وبنما اتفقتا على عودة السفراء الذين تم استدعاؤهم في وقت سابق وسط تدهور العلاقات بين الدولتين.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins بنما تسحب سفيرها من فنزويلا

مكسيكو — سبوتنيك . ووفقا لوكالة "إي في أن" أعلن مادورو أيضا عن استئناف الاتصالات الجوية مع بنما بدأ من 27 نيسان/ أبريل الجاري.

وأعلنت بنما، في وقت سابق، عن سحب سفيرها من كراكاس وأوصت فنزويلا أن تفعل الشيء ذاته.

هذا وكانت فنزويلا قد قررت، في وقت سابق، تعليق العلاقات التجارية والاقتصادية مع بنما لمدة 90 يوما ونشرت قائمة تضم 46 كيانا قانونيا و22 شخصا، ممن يحظر على نظرائهم الفنزويليين التعامل معهم. من بينها واحدة من أكبر شركات الطيران في أمريكا اللاتينية "كوبا للطيران".

وقبل ذلك، أدرجت حكومة بنما، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في قائمة الأشخاص، الذين قد يكونوا متورطين في غسيل الأموال.