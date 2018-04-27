فنزويلا وبنما تتفقان على عودة السفراء

وأعلنت بنما، في وقت سابق، عن سحب سفيرها من كراكاس وأوصت فنزويلا أن تفعل الشيء ذاته.
هذا وكانت فنزويلا قد قررت، في وقت سابق، تعليق العلاقات التجارية والاقتصادية مع بنما لمدة 90 يوما ونشرت قائمة تضم 46 كيانا قانونيا و22 شخصا، ممن يحظر على نظرائهم الفنزويليين التعامل معهم. من بينها واحدة من أكبر شركات الطيران في أمريكا اللاتينية "كوبا للطيران".
وقبل ذلك، أدرجت حكومة بنما، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في قائمة الأشخاص، الذين قد يكونوا متورطين في غسيل الأموال.
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